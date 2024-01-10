Брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу в Челябинской области

В Челябинской области брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу, сообщает утром 10 января телеграм-канал SHOT.

По данным источника, преступление совершено ночью в селе Татищево Карталинского района. Тело 15-летней девочки нашли в заброшенном местном ДК.

На трупе обнаружили следы удушения и 6 ран в животе.

По подозрению в убийстве задержан 19-летний двоюродный брат жертвы, у которого были напряжённые отношения с девушкой.

По версии следствия, молодой человек сначала задушил родственницу, а затем добил найденным гвоздём в местной заброшке.