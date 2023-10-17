Вторник, 17 октября, 2023
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Брат и сестра подписали контракт, чтобы служить в зоне СВО

7info
Фото: Минобороны РФ

В Чувашии брат и сестра служат в зоне СВО по контракту, сообщает министерство труда и соцзащиты республики.

Иван и Анастасия родились в многодетной семье в деревне Кумаккасы Ядринского района. Иван закончил кадетскую школу, срочную службу в армии проходил в Калининграде. Служил в сухопутных войсках в звании старший матрос.

Первый контракт на участие в СВО на 3 месяца подписал в июне 2023 года. Родителям сообщил об этом уже из зоны проведения специальной военной операции. В сентябре этого года подписал контракт через министерство обороны РФ.

Анастасия подписала контракт в июне этого года. Сейчас находится в Белгородской области, работает медицинской сестрой.

Вся семья переживает за Ивана и Анастасию. С нетерпением ждут их любимые родители Анатолий Геннадьевич и Марина Юрьевна, 3 брата — Николай, Кирилл и Серафим, а так же сестра Ирина.

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