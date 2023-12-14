Бранов рассказал о рабочей поезде в Касимов

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов сообщил ВКонтакте об итогах рабочей поездки в Касимов.

«Вчера весь день работал в Касимове.

Рабочая поездка началась с открытия современного, оборудованного по последнему слову техники офиса Рязанской энергетической сбытовой компании (ПАО „РЭСК“, дочерняя компания группы „РусГидро“). Открывали также вторую по счёту в городе быструю зарядную станцию для электроавтомобилей, построенную в рамках проекта „Шёлковый путь“ от „РусГидро“, который призван соединить Москву и Владивосток сетью электрозарядных станций. Такие станции в нашем регионе становятся всё более востребованными: количество электроавтомобилей и в Рязани, и в Касимове неуклонно растёт.

Затем побывал на реконструируемом городском рынке, благоустройство которого ведётся по программе обновления туристического кода районного центра. Также посетил стройплощадку долгожданной новой школы на 960 мест. Работы идут полным ходом, уже возводится первый этаж. Попросил подрядчика нарастить темпы — данный объект находится на особом контроле и в следующем году должен быть введён в эксплуатацию.

На рабочем совещании с участием руководителей Касимова и Касимовского муниципального района, а также региональных министра транспорта, министра ТЭК и ЖКХ и замминистра финансов были подведены краткие итоги года. Безусловно, преобразования к лучшему в городе видны невооружённым глазом: меняется его облик, многое из задуманного реализовано в рамках проекта туристического кода, большое количество дорог приведено в нормативное состояние — как в Касимове, так и районе, работы по уборке города муниципальными службами ведутся в круглосуточном режиме. Темпы благоустройства Касимова в 2024 году никто снижать не собирается: планируется спроектировать первый этап большого лестничного подъёма от Оки к Торговым рядам со смотровой площадкой, параллельно приступим к проектированию реконструкции набережной. В целом, планов по развитию города очень много, и они будут методично реализовываться.

По уже сложившейся доброй традиции рабочая поездка завершилась за чашкой вкуснейшего кофе в местной кофейне „Keeper of Grains“, зёрна для которого обжариваются в Касимове».