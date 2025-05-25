Боровики и маслята собирают рязанцы в лесах

Рязанцы собирают боровики и маслята в лесах. Фотографиями улова делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области».

В Клепиковском районе 22 мая местные жители набрали маслят «на сковородку» и собрали первые боровики. При этом грибники отметили, что лес очень сухой.

В этот же день два ведра маслят набрали в Шиловском районе. При этом 80 процентов грибов оказались червивыми.

Спустя два дня на севере Рязанской области многие маслята высохли из-за палящего солнца. Боровики редкие в количестве двух штук.