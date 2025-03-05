Борющаяся с раком рязанская модель обратилась к своим хейтерам

Заболевшая раком костного мозга рязанская модель Олеся Клеблеева сообщила подписчикам, что у неё началась ремиссия. Однако не все отреагировали на эту новость радостно. Девушка поделилась в своём tg-канале сообщениями хейтеров, которые внезапно обрушились на неё.
В частности, анонимный пользователь написал ей, что та «слишком быстро ушла в ремиссию при неизлечимой форме рака». Некоторые злостно спрашивают, почему у девушки после химиотерапии не выпали волосы.
Девушка отвечает хейтерам и вместе с тем признаётся, что лечение ещё не закончилось. Впереди её ожидает пересадка костного мозга:
Напомним, Олеся Клеблеева рассказала о том, что борется с тяжёлой болезнью, в начале года. Её диагноз — множественная миелома третьей стадии. Девушка в своём канале рассказывает о лечении заболевания и старается вести активный образ жизни, несмотря на испытания.