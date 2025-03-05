Борющаяся с раком рязанская модель обратилась к своим хейтерам

Заболевшая раком костного мозга рязанская модель Олеся Клеблеева сообщила подписчикам, что у неё началась ремиссия. Однако не все отреагировали на эту новость радостно. Девушка поделилась в своём tg-канале сообщениями хейтеров, которые внезапно обрушились на неё.

В частности, анонимный пользователь написал ей, что та «слишком быстро ушла в ремиссию при неизлечимой форме рака». Некоторые злостно спрашивают, почему у девушки после химиотерапии не выпали волосы.

Олеся Клеблеева, фото с личной страницы ВКонтакте

Девушка отвечает хейтерам и вместе с тем признаётся, что лечение ещё не закончилось. Впереди её ожидает пересадка костного мозга:

— Они хотят видеть только боль, горесть. Хочется видеть меня уродливой. Просят меня показать какие-то документы. Почему я должна их показывать? Всех волнуют мои финансы. Я знаю, что хороших людей больше, но насколько надо ненавидеть, завидовать, чтобы желать человеку смерти, чтобы он был изувечен болезнью, — пишет она.

— Самый сложный этап в жизни у меня только начинается. Все хотят меня видеть лысой. Вы меня увидите лысой, но не сейчас. После четвёртой «химии», когда начнется стимуляция клеток. Если всё будет идти по плану, то пересадка будет в июне, — отметила Олеся Клеблеева. Реклама

Напомним, Олеся Клеблеева рассказала о том, что борется с тяжёлой болезнью, в начале года. Её диагноз — множественная миелома третьей стадии. Девушка в своём канале рассказывает о лечении заболевания и старается вести активный образ жизни, несмотря на испытания.