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Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr
Общество

Борисо-Глебский собор отсудил у администрации Рязани девять зданий

Анастасия Мериакри

Борисо-Глебский собор отсудил у администрации Рязани девять зданий. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Рязанской области.

Православная религиозная организация «Приход Борисо-Глебского собора» более 15 лет использует крестильное, административное, нежилое здания и шесть гаражей, расположенных на территории культурно-исторического комплекса. При этом церковь осуществляла их ремонт и тратила средства на содержание перечисленных зданий.

Администрация города не заявляет претензий на данные постройки и не требует их демонтажа. Собор просит передать здания в его собственность.

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Суд постановил передать все девять зданий в собственность Православной религиозной организации «Приход Борисо-Глебского собора». Решение может быть обжаловано.

Напомним, что в 2023 году приход Борисо-Глебского собора подал иск к мэрии с просьбой признать права собственности на девять объектов, находящихся на территории культурно-исторического комплекса.

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