Борис Ясинский проверил уборку снега в Рязани

2 февраля исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский вместе с начальником Госжилинспекции Рязанской области Геннадием Шмидтом объехал городские территории, чтобы проверить уборку снега. Адреса, по которым они отправились, ранее рязанцы указали социальных сетях.

После обращений на страницах губернатора Любимова расчистили от наледи крышу жилого дома по улице 6-я Линия. В дворе дома №36 по улице Гоголя был не убран снег. Управляющая компания, отвечающая за этот участок, заверила, что работы проведут своевременно. Сейчас осуществляется расчистка участка.

Осматривая улицу Берёзовую, Ясинский обратил внимание на плохо расчищенный пешеходный переход и неубранный тротуар. Он поручил срочно убрать от снега пешеходную зону от улицы Гоголя до улицы Черновицкой, а также расчистить все засыпанные снегом переходы.

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От жителей поступила информация, что на улице Некрасова центральная дорога почищена, однако, уборка тротуаров произведена некачественно. Дирекции благоустройства города дано задание качественно выполнить работы и посыпать скользкие участки.

Сразу несколько жалоб пришло на территории в Дашково-Песочне. На перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии образовались большие скопления снега на окраинах дороги. Коммунальным службам поручено расчистить обочину и обратить внимание на ливневую канализацию.

Напротив дома 18 по улице Советской Армии Дирекции благоустройства города поручено привести в порядок дорожки на зеленой зоне, по которым ходят местные жители.

Ясинский и Шмидт также проверили состояние дорог в микрорайоне. Улица Зубковой в районе Олимпийского городка прочищена. На улицах Новосёлов и Шереметьевской нужно провести грейдирование по двум сторонам дороги и расширить ее. Из-за

– Вы сгребли весь снег на обочину, машины с трудом разъезжаются, – отметил Ясинский. Работы он поручил выполнить как можно быстрее.

Также заммэра осмотрел территорию около ДШИ №4 и детсада №115. Здесь, по сообщениям рязанцев, не были расчищены парковка и дорога. По поручению Бориса Ясинского, здесь уже начали расчистку. До конца дня 3 февраля работы пообещали выполнить.

Также Дирекции благоустройства поступило поручение расчистить парковку у поликлиники №6 на улице Гагарина.