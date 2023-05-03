Борис Ясинский назначен первым заместителем мэра Касимова

В среду, 3 мая, первым заместителем главы администрации города Касимова назначен Борис Викторович Ясинский. Об этом сообщила страница мэрии в социальной сети ВКонтакте.

Ясинский будет курировать в администрации Касимова ЖКХ, дорожное хозяйство и муниципальные предприятия.

В 2021 году Ясинский перешёл из администрации Рязанского района на работу в мэрии Рязани. Он был исполняющим обязанности заместителя главы администрации. Сейчас эту должность занимает Михаил Ромодин.

После назначения Ромодина Ясинский работал в мэрии Рязани.