Борьба за справедливость: телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Извозчик» с Евгением Миллером в главной роли

телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Извозчик» (16+) с Евгением Миллером в главной роли. Действие сериала происходит в Пскове. Юрий Алданов (Евгений Миллер) – опытный сыщик с 15-летним стажем работы в УГРО. В ходе расследования заказного убийства Алданов выходит на преступную группировку, которой, как оказалось, руководит влиятельный замначальника псковского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов). Сыщик берёт в работу найденные на Ильина материалы, но дело завести так и не удаётся – Юрия обвиняют в хранении наркотических веществ, из-за чего тот оказывается за решёткой. Жена Алданова Ирина (Марина Коняшкина), несмотря на продолжительный разлад в отношениях, продаёт их общую квартиру, чтобы заплатить за условно-досрочное освобождение. Однако вскоре девушка заводит роман с другом семьи адвокатом Лебедевым (Иван Шибанов) и бросает мужа.

Евгений Миллер, исполнитель роли Юрия Алданова: «Мой герой Алданов видит всё в чёрно-белом свете. Ему не интересно вообще ничего. Он абсолютно безэмоциональный, живой труп, человек в футляре. В процессе всего происходящего Алданов начинает понемногу оживать, пытается верить людям, верить в жизнь».

Спустя время Алданов выходит из тюрьмы, но жажда справедливости и желание завершить начатое его не отпускают, поэтому в тайне от всех он продолжает расследование старого дела вместе с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Мария Пирогова). Также герои организуют собственную фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик», пытаясь начать жизнь с чистого листа.

Сергей Краснов, режиссёр-постановщик: «Справедливость – основная идея нашего сериала и движущая сила главного героя. Юрий Алданов, которого сыграл Евгений Миллер, выбрал свой путь и чётко ему следует несмотря ни на что. Три года назад Алданов вышел на сеть организаций, занимающихся рейдерскими захватами заводов. Его подставили, и он три года провел за решёткой, где его пытались убить. Но Юрий выжил, и, когда вышел из тюрьмы, снова вступил на дорогу, которая может привести его к гибели. Все говорят ему: «Остановись!», «Много лет прошло!», «Куда ты лезешь?». Но героя это не останавливает, и он пытается довести до конца то, что начал несколько лет назад. Ведь если Алданов не продолжит своё расследование – он в первую очередь предаст самого себя, а это, возможно, самое страшное предательство, которое только может быть».

По словам режиссёра, в сериале будет задействовано множество красивых локаций, а каждое место для съёмок сделано максимально запоминающимся и уникальным, будь то квартира или кафе на одну сцену. Один из центральных объектов – это гараж, который купил герой, узнав, что ему некуда вернуться после освобождения из тюрьмы. Именно в этом месте происходит много важнейших сцен, включая расследования и драки.

«В прошлом году мы уже работали с режиссёром Сергеем Красновым. Мне было интересно попробовать создать какого-то другого человека в том же тандеме, удалось ли нам, я не знаю, не мне судить. Съёмочный процесс оказался достаточно тяжёлым, работа давалась непросто: большой объём и малое количество смен. Кроме того, все трюки я исполняю сам, поэтому в ходе съёмок я даже травмировал руку. Надеюсь, что зрителю будет интересно смотреть «Извозчика». У нас получился красивый видеоряд, достаточно неожиданные сценарные ходы, нестандартные пересечения линий персонажей. По ходу съёмок мы что-то додумывали, дописывали, переделывали – дорабатывали сценарий. Поэтому, я думаю, сериал будет непривычным и непредсказуемым», – рассказал Евгений Миллер.