Борьба с мошенниками и информирование о ЧС – в чем помогала big data в 2021 году

По данным оператора Tele2, который активно развивает направление big data, в 2021 году сервисы чаще всего использовали финансовые организации для борьбы с мошенниками, а также те, кто хочет продвинуть свой бизнес при помощи таргетированной рекламы. Доход оператора от услуг на базе больших данных увеличился до 1,7 млрд рублей, что говорит о высоком спросе.

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Интересно, что новым направлением Tele2 в 2021 году стало создание туристического коробочного решения. При помощи удобного сервиса различные ведомства и представители отрасли получили возможность самостоятельно анализировать туристический поток в родном регионе, планировать работу по привлечению гостей и организовывать собственные мероприятия с учетом полученных данных.

– Мы создали новые продуктовые направления, нацеленные на решение актуальных вызовов наших клиентов: минимизацию банковских мошенничеств и эффективное принятие решений государственными заказчиками, – Объясняет рост популярности директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

К слову, одним из новых госзаказчиков стала МЧС России. Стороны создадут стандарты обмена информацией и будут разрабатывать инновационные технологии, которые помогут информировать и защитить жителей при чрезвычайных ситуациях. Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, стали Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.