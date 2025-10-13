Понедельник, 13 октября, 2025
3.5 C
Рязань
Новости России

Борьба с автохамами во дворе может закончиться уголовным делом — юрист

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Применение бытовых отходов или пищевых продуктов для борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения (ПДД) на дворовых парковках может привести к уголовному делу для «мстителей». Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил юрист Илья Русяев.

Наиболее распространённой формой «мести» является раскладывание на машинах соседей апельсиновых корок или рассыпание пшена, которое быстро привлекает птиц, после чего автомобиль покрывается следами их жизнедеятельности.

По словам юриста, такие действия могут квалифицироваться как вмешательство, наносящее ущерб владельцу транспортного средства.

Административная ответственность (ст. 7.17 КоАП РФ):

Если доказано, что человек умышленно подсыпал еду на конкретный автомобиль.

Квалифицируется как порча имущества, повлекшая ущерб. Даже расходы на чистку авто, если лакокрасочное покрытие не пострадало, могут стать основанием для штрафа.

Штраф составляет от 300 до 500 рублей. Постановление о штрафе позволяет владельцу авто взыскать убытки через суд (по статьям 1064 и 15 ГК РФ).

Уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ):

Если «месть» привела к серьёзным последствиям, например, лак выцвел от птичьего помёта.

Действия будут рассматриваться как умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Виновникам может грозить штраф от 5 до 40 тысяч рублей с перспективой обязательных отработок.

Как доказать вину нарушителя

Чтобы правоохранители начали проверку и смогли доказать вину «мстителя», необходимы доказательства. Основу составляют записи с камер видеонаблюдения — дворовых, домофонных или личных.

Также помогут свидетели и фотографии автомобиля до и после, с видимыми загрязнениями, датой и временем.

Необходимо сохранять чеки из автомойки или на полировку, которые подтверждают понесённые убытки.

В заявлении в полицию следует подробно описать обстоятельства и указать предполагаемого нарушителя. Юрист подчеркнул, что важно сохранять «сырые» файлы видеозаписей с метаданными, поскольку это повышает их доказательственную силу.

Считаете ли вы, что столь низкий административный штраф (от 300 до 500 рублей) способен остановить «мстителей» от повреждения чужого имущества?

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Религия

Священники рассказали о грехах, которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые человек никогда не заслужит прощения?

Последние новости

Для школ Рязанской области выпустят учебник по краеведению

Содержательная часть учебника готова, осталось решить вопросы с его изданием.

Песков: использование ракет Tomahawk Украиной потребует участия специалистов США

В Кремле прокомментировали острую тему возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

На мусорном полигоне в Старожиловском районе произошло возгорание

12 октября под Рязанью, возле поселка Старожилово, загорелся мусорный полигон.

Каждая пятая компания в России переходит в российские мессенджеры

Каждая пятая компания России начала пользоваться отечественными мессенджерами: МАХ, «VK мессенджер» и «Яндекс мессенджер».

Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Россия — страна возможностей»

Объявлен старт второго сезона всероссийской премии «Россия — страна возможностей».

Митрополит Марк назвал грех, от которого страдает большинство людей, даже не подозревая об этом

Этот грех проявляется, когда люди начинают жаловаться на жизнь или свои немощи.

Всё только начинается: эксперт назвал регионы, где Запад создаёт новые угрозы для России

Альянс объясняет расширение инициатив необходимостью «сдерживания агрессии». Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

БК «Рязань» начал новый сезон с четырёх побед 

В прошедшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провел свои первые домашние поединки в новом сезоне 2025/2026 годов. Соперником нашей команды в чемпионате Центрального федерального округа был БК «Белгород» (Белгород).

Ситуацию с травмированным глазом ученика рязанской школы №47 взял на контроль Бастрыкин

Ребёнок воткнул своему однокласснику карандаш в глаз, из-за чего тот серьёзно пострадал.

Изменилась конечная остановка рязанского троллейбуса №1

Временно он не будет ходить по улице Соборной.

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП с погибшими мужчинами и маленькой девочкой

В аварии погибли двое взрослых и ребёнок.

Участник СВО Панов консультирует сослуживцев в рязанском военно-социальном центре Минобороны

На базе рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ) Министерства обороны.

В Рязани запретят парковаться около школы №44

Запрещающие знаки установят там до конца текущего года.

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

Мужчина получил серьёзные травмы, его готовят к операции.