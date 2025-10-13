Применение бытовых отходов или пищевых продуктов для борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения (ПДД) на дворовых парковках может привести к уголовному делу для «мстителей». Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил юрист Илья Русяев.

Наиболее распространённой формой «мести» является раскладывание на машинах соседей апельсиновых корок или рассыпание пшена, которое быстро привлекает птиц, после чего автомобиль покрывается следами их жизнедеятельности.

По словам юриста, такие действия могут квалифицироваться как вмешательство, наносящее ущерб владельцу транспортного средства.

Административная ответственность (ст. 7.17 КоАП РФ):

Если доказано, что человек умышленно подсыпал еду на конкретный автомобиль.

Квалифицируется как порча имущества, повлекшая ущерб. Даже расходы на чистку авто, если лакокрасочное покрытие не пострадало, могут стать основанием для штрафа.

Штраф составляет от 300 до 500 рублей. Постановление о штрафе позволяет владельцу авто взыскать убытки через суд (по статьям 1064 и 15 ГК РФ).

Уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ):

Если «месть» привела к серьёзным последствиям, например, лак выцвел от птичьего помёта.

Действия будут рассматриваться как умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Виновникам может грозить штраф от 5 до 40 тысяч рублей с перспективой обязательных отработок.

Как доказать вину нарушителя

Чтобы правоохранители начали проверку и смогли доказать вину «мстителя», необходимы доказательства. Основу составляют записи с камер видеонаблюдения — дворовых, домофонных или личных.

Также помогут свидетели и фотографии автомобиля до и после, с видимыми загрязнениями, датой и временем.

Необходимо сохранять чеки из автомойки или на полировку, которые подтверждают понесённые убытки.

В заявлении в полицию следует подробно описать обстоятельства и указать предполагаемого нарушителя. Юрист подчеркнул, что важно сохранять «сырые» файлы видеозаписей с метаданными, поскольку это повышает их доказательственную силу.

Считаете ли вы, что столь низкий административный штраф (от 300 до 500 рублей) способен остановить «мстителей» от повреждения чужого имущества?