BOOM Kids приглашает рязанцев в «Летний клуб»

Лето — лучшее время года на свете! Провести его весело и нереально круто приглашает детская академия развития интеллекта. В BOOM Kids ждут мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет. Для них будут работать 3 интерактивные смены:

с 9 до 13 июня — «Гарри Поттер» (магия, распределяющая шляпа и море веселья);

с 16 по 20 июня — «Мир профессий» (ребёнок сможет стать пилотом, учёным или даже шеф-поваром);

с 23 по 27 июня — «Секреты кино» (расскажем всё о создании фильмов и не только).

Лагерь работает с 9 до 17 часов. Цена — от 20 000 рублей!

Каждый день детей ждут вкусное питание, прогулки на свежем воздухе, посещение театров и музеев, мастер-классы, интересные занятия, квесты и эксперименты. А ещё — танцы, смех и много новых друзей!

Академия BOOM Kids находится по адресу: микрорайон Кальное, ул. Быстрецкая, д. 18 корп. 3. Тел.: +7 (4912) 47-27-27, +7 (980) 560-71-47. Также забронировать место можно на сайте.

Успейте записать своего ребёнка — места улетают быстрее, чем дракончик из Хогвартса!

Возрастное ограничение 6+