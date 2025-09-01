Боня запустит дрон для спасения альпинистки Наговициной

Телеведущая Виктория Боня анонсировала в соцсетях запуск дрона для спасения альпинистки Натальи Наговициной.
Россиянка с 12 августа находится на высоте более семи тысяч метров возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Это произошло при спуске. Предположительно, ее уже нет в живых.
Звезда призвала помолиться, чтобы спасателям повезло с погодой.
Наговицину уже пыталась несколько раз спасти, но все попытки увенчались неудачей. МЧС Киргизии планировало запустить вертолет, но этому помешала непогода.
