«Большой куш. Бангкок»: победителя проекта определит случай

В воскресенье, 21 сентября, в 18:30 на ТНТ выйдет финал реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).

На протяжении нескольких месяцев 12 звездных пар боролись за серебристые чемоданы. В десяти из них не было ничего, в одном — карта вылета, а в другом — 10 миллионов рублей. Участники строили коалиции, плели интриги, блефовали и хитрили, чтобы заполучить главный приз. В финале станет известно, кто сумел удержать заветный чемодан.

За победу сражаются три пары: Анатолий Цой и Кайя, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, а также «богатыри» — Василий Пельмень и Кирилл Сарычев. Финалистов ждут два последних и самых трудных испытания.

Первое — «быстрые игры», где участникам предстоит найти своих партнеров, даже не зная, где они находятся. Второе — «большое испытание», которое проверит логику и смекалку и позволит атаковать соперников.

«Богатыри» воспримут задание буквально и словесно нападут на Женю Искандарову, чем вызовут у нее бурную реакцию: — «Кирилл, да замолчи ты! Надоел уже!» — не сдержит эмоций блогерша.

Последний обмен чемоданами станет решающим. Участники попробуют реализовать хитрую стратегию, но исход определит случай: чемодан с деньгами достанется той паре, которая полагается на удачу.