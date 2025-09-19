Пятница, 19 сентября, 2025
14.7 C
Рязань
Кино и ТВ

«Большой куш. Бангкок»: победителя проекта определит случай

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В воскресенье, 21 сентября, в 18:30 на ТНТ выйдет финал реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+). 

На протяжении нескольких месяцев 12 звездных пар боролись за серебристые чемоданы. В десяти из них не было ничего, в одном — карта вылета, а в другом — 10 миллионов рублей. Участники строили коалиции, плели интриги, блефовали и хитрили, чтобы заполучить главный приз. В финале станет известно, кто сумел удержать заветный чемодан.

За победу сражаются три пары: Анатолий Цой и Кайя, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, а также «богатыри» — Василий Пельмень и Кирилл Сарычев. Финалистов ждут два последних и самых трудных испытания.

Первое — «быстрые игры», где участникам предстоит найти своих партнеров, даже не зная, где они находятся. Второе — «большое испытание», которое проверит логику и смекалку и позволит атаковать соперников. 

«Богатыри» воспримут задание буквально и словесно нападут на Женю Искандарову, чем вызовут у нее бурную реакцию: — «Кирилл, да замолчи ты! Надоел уже!» — не сдержит эмоций блогерша.

Последний обмен чемоданами станет решающим. Участники попробуют реализовать хитрую стратегию, но исход определит случай: чемодан с деньгами достанется той паре, которая полагается на удачу.

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.

Последние новости

Общество

В новом учебном году РНПК открыла «Роснефть-класс» для девятиклассников

По окончании обучения они смогут выбрать: поступить в профильный колледж или продолжить обучение в 10–11 «Роснефть-классе», а затем — в профильном вузе.
Транспорт и дороги

В Рязани изменится движение транспорта из-за «Кросса нации»

В связи с проведением Всероссийского забега «Кросс нации» в Рязани временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения будут действовать 20 сентября с 11:50 до 13:00.
Экономика и бизнес

Специалисты компании «ГЕЛИОС» рассказали, чем отличаются окна и двери из ПВХ и алюминия

Чтобы понять, какие окна и двери выбрать для своего дома – пластиковые или алюминиевые, нужно разобраться в их свойствах. Специалисты российской строительной компании «ГЕЛИОС» рассказали о сильных и слабых сторонах обоих видов.
Новости России

На Украине «вторые сутки ада»: под ударом Киев, Полтавщина и Днепропетровщина

Мониторинговые ресурсы сообщают, что по Украине продолжает лететь «волна» ударных дронов «Герань». В ночь на 19 сентября взрывы подтвердили в Киеве, куда летели несколько десятков беспилотников.
Экономика и бизнес

Фонд капремонта ужесточил требования к обустройству строительных площадок в Рязанской области

Разработан новый формат договоров, который включает обязательные требования к организации строительно-бытовых городков на объектах.
Акценты

Рязанцам рассказали о новых правилах смены поликлиники

По действующим правилам каждый гражданин РФ имеет право на замену поликлиники один раз в год. 
Транспорт и дороги

В Рязанской области ввели тарифы на эвакуацию автомобилей тяжелее 3,5 тонн

Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Акценты

«Мы продолжаем выступать, трогая сердца тысяч людей. О чём ещё можно мечтать?» – Борис Саволделли о знакомстве с группой «Feelin’s», Есенине и грядущем концерте 

Интервью с Борисом Саволделли – харизматичным итальянским вокалистом и бессменным творческим спутником группы «Feelin’s».