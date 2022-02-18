Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через интернет: порядка 65 услуг Пенсионного фонда можно получить с помощью электронных сервисов. Сделать это можно через Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

- Реклама -

В январе 2022 года в Отделение ПФР по Рязанской области за предоставлением услуг обратились 11,8 тысяч человек. Из них 5,3 тысяч жителей региона не посещали органы ПФР лично, а воспользовались электронными сервисами.

Сегодня с помощью электронных сервисов можно получить самый широкий спектр государственных услуг ПФР: от подачи заявления на назначение пенсии до оформления социальных выплат и пособий, распоряжение материнским капиталом, получение подробной информации о состоянии индивидуального лицевого счета. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, граждане могут получить, используя Портал государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/).

Помимо этого, сайт ПФР позволяет без регистрации заранее записаться на прием. Для этого нужно зайти Личный кабинет и перейти во вкладку «Запись на приём», где можно из предложенных вариантов выбрать удобные время и дату посещения.