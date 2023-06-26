Понедельник, 26 июня, 2023
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Большинство россиян удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах

Татьяна Проводина
Изображение от prostooleh на Freepik

При этом лишь 29% участвуют в субботниках по благоустройству территорий, а потенциал развития городской инфраструктуры видят в более эффективной работе местных властей и дополнительном финансировании. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

59% опрошенных удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок в их городах (46% скорее удовлетворяет, 13% полностью). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий – 77%. На Дальнем Востоке самый низкий — 46%. Меньше половины опрошенных удовлетворены качеством дорог и транспортных развязок также в Центральном федеральном округе (48%) и Сибири (49%). Всего по России неудовлетворительной считает дорожно-транспортную инфраструктуру своих городов 41% (из них 29% она скорее не удовлетворяет, 12% совершенно не удовлетворяет).

Качество уборки улиц устраивает 64% опрошенных (50% скорее удовлетворяет, 14% полностью). Тут также со значительным отрывом лидирует Московский регион (79%), а явный аутсайдер Сибирь (51%). Не удовлетворяет качество уборки улиц их городов 36% (из них 26% скорее не удовлетворяет, 10% полностью).

Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 54% (из них 42% скорее, 12% полностью). На Северном Кавказе эта доля достигает 79%, тогда как в Сибири лишь 38%, на Урале 41%. Не удовлетворены экологической обстановкой в своих населенных пунктах 46% (скорее нет 32%, полностью 14%).

Отвечая на открытый вопрос о том, что может способствовать развитию инфраструктуры вашего города (можно было давать более одного варианта ответа) россияне на первое место ставят более эффективную работу городских властей (56%). По мнению 33% россиян, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Отвечая на открытый вопрос о формах личного участия в благоустройстве своего города (можно было давать более одного варианта ответа), 73% назвали регулярную своевременную оплату коммунальных услуг, вывоза мусора и благоустройства территории, 51%- оплату налогов, 7% — «другое». Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 1%. Об участии в городских субботниках заявили 29% опрошенных (в Приволжском федеральном округе 38%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 16%).

*Опрос проведен 12-18 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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