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Семья и отношения

Большинство рязанцев в 2024 году родились в четверг, показал опрос перинатального центра

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский перинатальный центр
Семья и отношения

Большинство рязанцев в 2024 году родились в четверг, показал опрос перинатального центра

Анастасия Мериакри

В мае 2025 года перинатальный центр провел опрос о том, в какие дни недели наиболее часто рождались рязанцы в 2024 году. Результаты публикует медучреждение на своей странице ВКонтакте.

Оказалось, что большинство малышей появились на свет в четверг (27%). Вторник занял второе место (20%), и третье место поровну поделили понедельник, суббота и воскресенье (12%).

Ранее сообщалось, что большинство рязанцев за последние несколько лет родились в среду, чуть меньше во вторник и четверг. Увеличение частоты родов именно в рабочие дни, вероятно, связано с плановыми родоразрешениями, за счёт чего наименьшее количество родившихся приходится на праздничные и выходные дни.

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