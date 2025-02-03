Большинство рязанцев поддержало предложение отстреливать бездомных животных

Большая часть рязанцев поддержала предложение отстреливать бездомных животных. Опрос проводился в телеграм-канале «Рязань в Телеграм».

На 3 февраля в опросе приняли участие 715 жителей города. За радикальные меры в виде отстрела выступили 63% (451 голос), против данной меры проголосовало 33% (238 человек).

Свои предложения, что делать с бездомными животными, высказали в комментариях 4% опрошенных (26 человек). Практически все здесь предложили создавать приюты, в которых могли бы содержаться те животные, которые не проявляют агрессии к людям.

«Да, жалко животных, не спорю. Но когда они начинают угрозу приносить, с этим надо что-то делать. Все любители собак, разбирайте их себе домой, стройте для них приюты, следите за ними. И тогда никто не захочет их отстреливать, так как некого будет и не за что», — пишут в комментариях рязанцы. Реклама

В основном жители предлагают создать больше приютов для бездомных животных. Любой житель Рязани сможет забрать себе друга человека.