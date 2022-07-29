Большинство инфицированных COVID сегодня не имеют симптомов болезни — эксперт
Более 90% инфицированных COVID сегодня не болеют, есть данные, что уровень защиты не зависит от количества антител, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России снизился до 10,7%.
Он отметил, что важно понимать, у скольких человек из выявленных зараженных SARS-Cov-2 проявились клинические симптомы.
Он также обратил внимание, что несмотря на рост зараженных, количество погибших уменьшается.
По его словам, невыявленные зараженные SARS-Cov-2 переносят его легко, «поэтому, собственно, ничего не надо делать», добавил эксперт. Он также отметил, что не согласен с тем, что в России лишь 10,7% коллективного иммунитета.