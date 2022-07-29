Большинство инфицированных COVID сегодня не имеют симптомов болезни — эксперт

Более 90% инфицированных COVID сегодня не болеют, есть данные, что уровень защиты не зависит от количества антител, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России снизился до 10,7%.

«Дело в том, что люди сейчас COVID-19 практически не болеют. Надо перестать говорить, что это больные. Они выявленные зараженные. Они не болеют, у них положительный тест на вирус. То есть кто-то болеет в какой-то форме, но 90 или даже больше процентов вообще не болеют и не ощущают COVID-19», — сказал Жемчугов, говоря о том, надо ли активнее прививать людей на фоне роста заболевших COVID в стране и снижении уровня коллективного иммунитета.

Он отметил, что важно понимать, у скольких человек из выявленных зараженных SARS-Cov-2 проявились клинические симптомы.

«Вторая цифра, которую надо озвучивать, кроме выявленных зараженных, это то, что не выявленных, как минимум, в шесть, а то и в 10 раз больше», — уточнил Жемчугов.

Он также обратил внимание, что несмотря на рост зараженных, количество погибших уменьшается.

По его словам, невыявленные зараженные SARS-Cov-2 переносят его легко, «поэтому, собственно, ничего не надо делать», добавил эксперт. Он также отметил, что не согласен с тем, что в России лишь 10,7% коллективного иммунитета.