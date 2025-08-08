Пятница, 8 августа, 2025
Больше заявлений, выше баллы: как прошёл приём в РГУ им. Есенина

Алексей Самохин
РГУ имени Есенина, фото: t.me/rgu_esenina

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина подвёл итоги основного этапа приёмной кампании. В этом году самыми востребованными направлениями оказались психология, языки и социология. Завершился также конкурсный отбор на целевое обучение, а средние баллы выросли на большинстве специальностей.

Самые популярные направления и специальности

Лидером по числу абитуриентов в этом году стал Институт психологии, педагогики и социальной работы. Особым спросом пользовались направления, связанные с психологией образования и специальным дефектологическим образованием (включая логопедию). Причиной этого называют необходимость профильного психологического образования для будущих специалистов.

Традиционно высокий интерес сохраняется к языковым направлениям. Наивысшие проходные баллы на бюджетные места отмечены на программах «Иностранный язык (Английский) и Иностранный язык» и «Русский язык и Литература», что подтверждает актуальность владения языками и филологической грамотности на рынке труда.

Среди непедагогических направлений наибольшее количество заявлений подано на социологию, а новое направление «Социологические и маркетинговые исследования» отражает общую тенденцию в бизнесе и госсекторе к углубленной аналитике.

Что у бакалавров? 

Основной этап зачисления на бюджетные места бакалавриата завершился 7 августа. Всего было подано около 3700 заявлений на 13 400 конкурсных групп. В результате зачислили 189 человек на приоритетном этапе и 487 — на основном. Остальные абитуриенты продолжают бороться за платные места.

Количество заявлений значительно выросло на всех специальностях, особенно в Институте психологии, педагогики и социальной работы и Институте физико-математических и компьютерных наук. В Юридическом институте и на Факультете экономики, социологии и управления конкурс вырос в два раза, несмотря на то, что большинство мест там платные.

По сравнению с прошлым годом средний балл вырос на 80% специальностей. Самый впечатляющий рост — на 59 баллов — зафиксирован на профиле «Дошкольное образование».

Целевое обучение

В этом году университет получил 215 заявок на целевое обучение при 170 предложениях от работодателей. Из 137 допущенных к конкурсу заявлений успешно прошли отбор 106 студентов.

Больше всего «целевиков» будут обучаться на факультете Русской филологии и национальной культуры (27 человек), в Институте психологии, педагогики и социальной работы (26 человек) и на Факультете физической культуры и спорта (22 человека). Приказ о зачислении на целевое обучение был опубликован 3 августа 2025 года. Университету ещё предстоит заключить договоры с некоторыми работодателями.

