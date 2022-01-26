Больше половины учеников пожаловались на холодную еду в школьных столовых

Большинство российских школьников (65%) пожаловались на холодную еду в школьных столовых, сообщили «Известиям» в Общественной палате России по итогам всероссийского опроса детей и родителей. Половина учеников школ (49%) заявили, что блюда, которые подают им в столовых, не всегда бывают горячими. Еще 16% респондентов пожаловались на то, что еда холодная почти постоянно.

«В школах, где нет раздаточной ленты, завтраки и обеды накрывают до прихода детей в столовую. Если там, например, 150 посадочных мест, то к тому моменту, когда ребенок сядет за стол блюдо уже может успеть остыть», — пояснила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Согласно тому же опросу, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды: 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.

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По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», проблема связана с устаревшим оборудованием в большинстве российских школ.

Последнее масштабное переоснащение школьных столовых проводилась в 2008-2011 годах, пояснил директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов. С того момента оборудование износилось — далеко не во всех школах занимались этими вопросами и меняли технику по мере ее амортизации.

По данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте сегодня нуждаются 29 874 школьных столовых по всей стране – это 82% от общего числа учебных учреждений. Их ремонт и модернизация оборудования обойдутся в 353 млрд рублей.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не горячо, а холодно: большинство школьников жалуются на питание