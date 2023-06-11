Больше 500 жителей Рязанской области пошли служить по контракту в Вооружённые силы России с начала года

С начала года контракт на прохождение службы в Вооружённых силах России заключили свыше 500 жителей Рязанской области. При этом обращений от желающих служить поступила почти тысяча.

О мерах поддержки и выплатах для контрактников рассказал начальник областного пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрий Зайцев.

При заключении гражданином контракта ему выплачивается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. По решению губернатора участники спецоперации, заключившие контракт о прохождении военной службы в пункте отбора, награждаются благодарственным письмом с выплатой 200 тысяч рублей.

Участникам СВО полагается денежное довольствие от 204 тысяч рублей ежемесячно. Также контрактникам, участвующим в специальной операции, положены страховые выплаты из федерального бюджета от 3 млн рублей, из регионального – от 500 тысяч рублей.

Подробная информация о мерах поддержки для военнослужащих по контракту размещена на официальном сайте.

Для заключения контракта нужно обратиться в региональный пункт отбора по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 27 или в военкомат по месту жительства.