Четверг, 11 мая, 2023

Больше 50 кабанов попали в кадр очевидцев в Рязанском районе

Татьяна Проводина
Источник: ГТРК «Ока»

В Рязанском районе очевидцы засняли большое стадо кабанов. Фото от жителей деревни Кельцы публикует ГТРК «Ока».

Животные – маленькие кабанчики и взрослые особи – перебегали дорогу явно в поисках пищи. Снимали их из автомобиля: голодные секачи агрессивны и могут напасть на человека. На защиту поросят встанут самки.

Как правило, стадо кабанов насчитывает до 30 животных. В данном случае семейство почти вдвое больше – автор сообщил, что насчитал больше 50 особей.

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