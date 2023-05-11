Больше 50 кабанов попали в кадр очевидцев в Рязанском районе

В Рязанском районе очевидцы засняли большое стадо кабанов. Фото от жителей деревни Кельцы публикует ГТРК «Ока».

Животные – маленькие кабанчики и взрослые особи – перебегали дорогу явно в поисках пищи. Снимали их из автомобиля: голодные секачи агрессивны и могут напасть на человека. На защиту поросят встанут самки.

Как правило, стадо кабанов насчитывает до 30 животных. В данном случае семейство почти вдвое больше – автор сообщил, что насчитал больше 50 особей.