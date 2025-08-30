Бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал о новой тенденции в зоне боевых действий. По его данным, иностранные наёмники постепенно замещают украинских солдат на поле боя, пишет «Московский комсомолец».

По словам Крапивника, харьковские больницы переполнены ранеными иностранными боевиками. В своём Telegram-канале он сообщил, что на первом месте по количеству раненых — французы, на втором — скандинавы, а третье место делят американцы, британцы и чехи. В последнее время также появилось много немцев. При этом, по данным эксперта, раненых наёмников лечат исключительно иностранные врачи, а затем отправляют на Запад.

Крапивник считает, что это не единичный случай, а новая тенденция — по всей линии фронта иностранцев становится больше, чем украинских солдат.

Эксперт отметил, что если раньше на передовой было много поляков, то сейчас их число сократилось из-за больших потерь. На смену им массово приходят колумбийцы, которые остались без работы после окончания гражданской войны.

На Харьковском направлении, по словам Крапивника, работают чехи, обслуживающие западные РСЗО «Вампир». Также на Украину отправились две тысячи финских военных, уволившихся из регулярной армии.

Эксперт считает, что страны НАТО ведут «двойную игру». Официально они заявляют, что не будут отправлять свой контингент, но при этом постепенно «просачиваются» в ряды ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что на Украине «заканчиваются люди». Уже разрешили призывать на службу украинцев старше 60 лет и женщин.

Крапивник уверен, что НАТО таким образом не только помогает украинской армии, но и получает возможность «набить руку» для будущей войны с Россией, так как у западных военных нет опыта ведения современной войны.

По словам эксперта, иностранцы выполняют самые разные задачи: от пехотинцев и заградотрядов до операторов и обслуживающего персонала натовской техники. Есть и офицеры, которые планируют операции. Единственное, в чём они не участвуют, — это «мясные» штурмы.

На вопрос, что с этим делать, Крапивник ответил, что на дипломатическом уровне это обсуждать бессмысленно, и единственный способ — уничтожать.