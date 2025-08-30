Суббота, 30 августа, 2025
Больницы Харькова забиты ранеными французами — «МК»

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik

Бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал о новой тенденции в зоне боевых действий. По его данным, иностранные наёмники постепенно замещают украинских солдат на поле боя, пишет «Московский комсомолец»

По словам Крапивника, харьковские больницы переполнены ранеными иностранными боевиками. В своём Telegram-канале он сообщил, что на первом месте по количеству раненых — французы, на втором — скандинавы, а третье место делят американцы, британцы и чехи. В последнее время также появилось много немцев. При этом, по данным эксперта, раненых наёмников лечат исключительно иностранные врачи, а затем отправляют на Запад.

Крапивник считает, что это не единичный случай, а новая тенденция — по всей линии фронта иностранцев становится больше, чем украинских солдат.

Эксперт отметил, что если раньше на передовой было много поляков, то сейчас их число сократилось из-за больших потерь. На смену им массово приходят колумбийцы, которые остались без работы после окончания гражданской войны.

На Харьковском направлении, по словам Крапивника, работают чехи, обслуживающие западные РСЗО «Вампир». Также на Украину отправились две тысячи финских военных, уволившихся из регулярной армии.

Эксперт считает, что страны НАТО ведут «двойную игру». Официально они заявляют, что не будут отправлять свой контингент, но при этом постепенно «просачиваются» в ряды ВСУ. По его мнению, это связано с тем, что на Украине «заканчиваются люди». Уже разрешили призывать на службу украинцев старше 60 лет и женщин.

Крапивник уверен, что НАТО таким образом не только помогает украинской армии, но и получает возможность «набить руку» для будущей войны с Россией, так как у западных военных нет опыта ведения современной войны.

По словам эксперта, иностранцы выполняют самые разные задачи: от пехотинцев и заградотрядов до операторов и обслуживающего персонала натовской техники. Есть и офицеры, которые планируют операции. Единственное, в чём они не участвуют, — это «мясные» штурмы.

На вопрос, что с этим делать, Крапивник ответил, что на дипломатическом уровне это обсуждать бессмысленно, и единственный способ — уничтожать.

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...

Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 31°С в ближайшие три дня

На территории Рязанской области с 30 августа по 1 сентября ожидается жара. Температура воздуха в тени достигнет +31°С.
Происшествия

Велосипедист 13 лет пострадал в результате ДТП с автомобилем в Рязанской области

В результате аварии пострадал мальчик, его доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.
Религия

В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви
Новости России

Россиян предупредили о тюремных сроках и штрафах за сбор грибов

Сбор грибов в России регулируется законом, и его нарушение может привести к административной и даже уголовной ответственности.
Происшествия

Рязанцу грозит штраф за перевозку пассажира на крыше автомобиля

Ночью 30 августа в центре Рязани местные жители сфотографировали мужчину, сидевшего на крыше движущейся машины.
Общество

В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 930-летию города

Большой праздничный концерт «Знай наших» пройдет на Главной сцене у цирка с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших
Погода

Метеоролог Степанов рассказал о погоде в Рязани в начале сентября

Похолодание придёт в Рязань 2 сентября, но существенных осадков не ожидается до конца следующей рабочей недели.
Общество

930 человек приняли участие в рязанской «змейке» в честь юбилея города

В Верхнем городском парке все желающие могли познакомиться с музыкальными коллективами, творчеством и ремеслом 14 муниципальных образований Рязанской области.