Более тысячи звонков через видеотерминалы совершили пассажиры вокзалов Рязани в 2024 году

В 2024 году пассажиры совершили 1147 звонков через видеотерминалы, установленные на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 и обеспечивающие обратную связь с сотрудниками ОАО «РЖД». При этом услугой получения информации через аппараты воспользовались 4 иностранца и 91 слабослышащий пассажир.

Больше звонков — 699 — поступило от пассажиров вокзала Рязань-1, 448 человек воспользовались видеотерминалами на вокзале Рязань-2.

Чаще всего людей интересовали вопросы наличия и стоимости билетов, изменения в расписании движения и путь отправления или прибытия поезда, а также возможность сделать пересадку.