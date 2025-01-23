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Транспорт и дороги

Более тысячи звонков через видеотерминалы совершили пассажиры вокзалов Рязани в 2024 году

Алексей Самохин

В 2024 году пассажиры совершили 1147 звонков через видеотерминалы, установленные на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 и обеспечивающие обратную связь с сотрудниками ОАО «РЖД». При этом услугой получения информации через аппараты воспользовались 4 иностранца и 91 слабослышащий пассажир.

Больше звонков — 699 — поступило от пассажиров вокзала Рязань-1, 448 человек воспользовались видеотерминалами на вокзале Рязань-2.

Чаще всего людей интересовали вопросы наличия и стоимости билетов, изменения в расписании движения и путь отправления или прибытия поезда, а также возможность сделать пересадку.

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