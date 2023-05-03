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Среда, 3 мая, 2023

Более тысячи рязанских семей получают дополнительные выплаты на детей до 3 лет

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Более 1000 рязанских семей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, получают ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет. Пособие выплачивается в размере от  4,4 до 8,8 тысяч рублей, в зависимости от возраста ребенка.

Оформить ежемесячное пособие удобнее всего дистанционно  на портале «Госуслуг». Подать заявление можно и лично в ближайшей клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ.

Решение о назначении выплаты выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в региональное Отделение Социального фонда России необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение 3 рабочих дней после его вынесения.

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