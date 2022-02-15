Более тысячи рязанцев выполнили нормативы на золотой знак ГТО

Более тысячи рязанцев выполнили нормативы на золотой знак отличия ВФСК «ГТО» в 2021 году, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписан в Министерстве спорта Российской Федерации. В приказ вошли граждане, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

В Рязанской области нормативы на золотой знак отличия выполнили 1249 человек. В общей сложности за IV квартал 1 133 969 российских граждан показали высокий результат, соответствующий знакам отличия комплекса ГТО:

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— 205 465 на золотой знак отличия;

— 474 678 на серебряный знак отличия;

— 453 826 на бронзовый знак отличия.

За прошедший квартал 735 895 россиян прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 550 913 человек приняли участие в выполнении нормативов.