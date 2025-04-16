Более полумиллиона забрали мошенники у двух рязанских студентов. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Студенту 24 лет позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и убедил юношу в том, что его средства находятся в опасности, для сохранения денег нужно перевести их на «безопасный» счет и взять кредит в банке. Такую же информацию сообщил 18-летней студентке лже-сотрудник правоохранительных органов в мессенджер. Оба студента отправили мошенникам деньги на общую сумму 600 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».