Более половины проверок выявили нарушения в уборке рязанских дворов

Государственная жилищная инспекция Рязанской области провела рейды по контролю за уборкой придомовых территорий многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Поводом для проверок послужили обращения жителей. Инспекторы обследовали 25 дворов в Рязани, уделяя особое внимание качеству уборки и состоянию контейнерных площадок.

В результате рейдов выявлены нарушения по 15 адресам. Ненадлежащее содержание придомовых территорий допустили как управляющие компании (ООО УК «Квадр-М», ООО УК «Центр», ООО «ЖЭУ №21», ООО «Рязанская МПМК №3», ООО «Сервисный центр ЖКХ»), так и ТСН и ТСЖ (ТСН «Ул Песоченская», ТСЖ «Огородное»).

Организациям, допустившим нарушения, будут выданы предостережения о необходимости устранить выявленные недостатки.