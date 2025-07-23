Среда, 23 июля, 2025
21.8 C
Рязань
Медицина

Более 8 500 детей в Рязанской области страдают ожирением: в чем опасность лишнего веса и как от него избавиться

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

В Рязанской области более 8 500 детей страдают от ожирения — это почти 5% от всех детей в регионе (189 000). О том, чем опасно детское ожирение и как проверить, страдает ли ваш ребенок лишним весом, рассказали в медицинском информационно-аналитическом центре Рязанской области.

Лишний вес — это не просто эстетическая проблема, а серьезная угроза здоровью.

Чем опасно детское ожирение?

Болезни сердца и сосудов: гипертония, риск инфаркта и инсульта даже в юном возрасте. Диабет: инсулинорезистентность и диабет 2 типа — частые спутники ожирения. Возможна жировая болезнь печени, камни в желчном пузыре, панкреатит. Могут появиться деформации, боли и ранний артроз суставов.

Следствие ожирения становятся задержка или ускорение полового развития, бесплодие в будущем. Страдает и психика: появляется депрессия, тревожность, низкая самооценка. По данным ВОЗ, 75% детей с ожирением сохраняют эту проблему во взрослой жизни, а это — высокий риск хронических болезней и сокращение продолжительности жизни.

Как проверить?

  1. Рассчитайте ИМТ (индекс массы тела) по формуле: ИМТ = Вес тела (кг) / (Рост (м) х Рост (м)). Например, для ребенка 12 лет с ростом 152 см и весом 65 кг: 65 / (1,52* 1,52) = 28,13. Норма для этого возраста — 15,5–21. Значение выше +2 SDS указывает на ожирение.
  2. Сравните с таблицами ВОЗ для детей:
Более 8 500 детей в Рязанской области страдают ожирением: в чем опасность лишнего веса и как от него избавиться Лишний вес — это не просто эстетическая проблема, а серьезная угроза здоровью.
Более 8 500 детей в Рязанской области страдают ожирением: в чем опасность лишнего веса и как от него избавиться Лишний вес — это не просто эстетическая проблема, а серьезная угроза здоровью.
  1. Обратитесь к врачу — специалист проведет обследование: анализы, УЗИ, консультации.

Что делать в случае ожирения?

Во-первых, сбалансировать питание — больше овощей, фруктов, меньше сахара и фастфуда. Добавить физическую активность — минимум 1 час движения в день. Выработать режим дня — регулярный сон и прием пищи.

Не ждите, пока проблема станет критической! Если есть тревожные признаки — обратитесь к врачу. Здоровье ребенка начинается с внимания родителей.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Новости мира

Россия перестала быть вежливой, НАТО в напряжении ждёт «Орешник»

Китайское издание Sohu прокомментировало действия России после поставок оружия Украине. Москва заявила о праве на удары по странам НАТО.

Последние новости

Власть и политика

Губернатор Павел Малков: Главная задача – построить новый мост через Оку

Губернатор подчеркнул, что обязательно нужно продолжать капремонт въездных трасс. Сейчас приводятся в порядок въезды в Шацком, Милославском и Рыбновском районах.
Власть и политика

Традиции дружной семьи обязательно нужно укреплять — Павел Малков

Всероссийский проект «Семейная зарница» направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей. Его организует фонд «Защитники Отечества» при поддержке «Движения Первых», «Юнармии» и центра «Воин».
Общество

На ремонт 38 электронных табло в Рязани выделено 1,6 млн рублей

Электронные табло будут отремонтированы на остановках общественного транспорта: «Таможня», «ул. Вокзальная», «Гостиница «Первомайская», «Пл. Ленина», «Цирк», «Касимовское шоссе», «Кинотеатр «Октябрь», «Школа» (Канищево) и других.
Транспорт и дороги

В Рязани на сутки закроют движение по улице Новоселов

В Рязани на сутки закроют движение по улице Новоселов....
Экономика и бизнес

Павел Малков: «Создание современного элеватора – это серьезный «кирпич» в фундамент экономики района»

В Захаровском районе Рязанской области начал работу новый элеваторный комплекс одного из ведущих агропромышленных предприятий региона ЗАО «Победа».
Медицина

Количество новорожденных в июне крупных малышей превысило среднее значение по Рязанской области

Крупным малыш считается, когда его вес при рождении составляет 4000 г и более. В среднем частота рождения таких детей в Перинатальном центре в разные месяца колеблется от 4%.
Происшествия

Серьезное ДТП произошло в Рязани на улице Высоковольтной

На перекрестке улиц Высоковольтной и Весенней столкнулись автомобили «Лада» и «Volkswagen». В результате ДТП иномарка снесла ограждение.
Экономика и бизнес

Павел Малков сообщил о запуске первого в России завода по изоляции труб малого диаметра в Рязанской области

ЗАО «Изопайп» – первый в России газифицированный завод, где стальные трубы малого диаметра усиливают инновационным защитным стеклотермопластовым покрытием.