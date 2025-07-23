Более 8 500 детей в Рязанской области страдают ожирением: в чем опасность лишнего веса и как от него избавиться

В Рязанской области более 8 500 детей страдают от ожирения — это почти 5% от всех детей в регионе (189 000). О том, чем опасно детское ожирение и как проверить, страдает ли ваш ребенок лишним весом, рассказали в медицинском информационно-аналитическом центре Рязанской области.

Лишний вес — это не просто эстетическая проблема, а серьезная угроза здоровью.

Чем опасно детское ожирение?

Болезни сердца и сосудов: гипертония, риск инфаркта и инсульта даже в юном возрасте. Диабет: инсулинорезистентность и диабет 2 типа — частые спутники ожирения. Возможна жировая болезнь печени, камни в желчном пузыре, панкреатит. Могут появиться деформации, боли и ранний артроз суставов.

Следствие ожирения становятся задержка или ускорение полового развития, бесплодие в будущем. Страдает и психика: появляется депрессия, тревожность, низкая самооценка. По данным ВОЗ, 75% детей с ожирением сохраняют эту проблему во взрослой жизни, а это — высокий риск хронических болезней и сокращение продолжительности жизни.

Как проверить?

Рассчитайте ИМТ (индекс массы тела) по формуле: ИМТ = Вес тела (кг) / (Рост (м) х Рост (м)). Например, для ребенка 12 лет с ростом 152 см и весом 65 кг: 65 / (1,52* 1,52) = 28,13. Норма для этого возраста — 15,5–21. Значение выше +2 SDS указывает на ожирение. Сравните с таблицами ВОЗ для детей:

Обратитесь к врачу — специалист проведет обследование: анализы, УЗИ, консультации.

Что делать в случае ожирения?

Во-первых, сбалансировать питание — больше овощей, фруктов, меньше сахара и фастфуда. Добавить физическую активность — минимум 1 час движения в день. Выработать режим дня — регулярный сон и прием пищи.

Не ждите, пока проблема станет критической! Если есть тревожные признаки — обратитесь к врачу. Здоровье ребенка начинается с внимания родителей.