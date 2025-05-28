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Экономика и бизнес

Более 740 семей получили маткапитал в Рязанской области с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
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Экономика и бизнес

Более 740 семей получили маткапитал в Рязанской области с начала 2025 года

Анастасия Мериакри

С 2025 года расширены возможности использования регионального материнского капитала в соответствии с реализацией целей и задач национального проекта «Семья». Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

Региональный материнский капитал в размере более 89 тысяч рублей предоставляется многодетным родителям при рождении третьего и последующего ребенка без учета критерия нуждаемости. С начала 2025 года мерой поддержки воспользовались свыше 740 семей.

С 2025 года в Рязанской области расширены возможности использования регионального маткапитала. Средства можно направить на погашение ипотеки, догазификацию жилых помещений, реконструкцию домов блокированной застройки, строительство объектов ИЖС по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Также семьи могут воспользоваться остатком денежных средств на сертификате без целевого характера, в случае если он не превышает 10 %.

Подать заявление на получение меры поддержки можно в МФЦ, отделении социальной защиты, на Госуслугах. Более подробная информация представлена на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области.

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