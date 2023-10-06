Более 70 железнодорожных переездов в Рязанской области оборудовали информационными щитами с начала года

С начала года на подъездах к 72 железнодорожным переездам в Рязанской области установили 144 информационных щита, предупреждающих водителей о приближении к железнодорожным путям. Работы проведены в рамках совместного соглашения региона и МЖД об обеспечении транспортной безопасности на пересечении железных и автомобильных дорог.

Московская железная дорога уделяет большое внимание техническому состоянию переездов. В Рязанской области почти все они оборудованы световой и звуковой сигнализацией, на 14 установлены устройства заграждения выезда автотранспорта на пути.

С января по сентябрь рязанские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 106 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, проинструктировали более 4,5 тысяч водителей, в том числе работающих на автотранспортных предприятиях, раздали свыше 4,8 тысяч памяток.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.