Более 70 человек приняли участие в старте нового сезона рыбатлона в Рязани

20 мая в Рязани на 3-м Борковском карьере стартовал 13-й сезон рыбатлона. 73 участника из Рязанской, Московской и Владимирской областей ринулись в бой при весьма комфортной нежаркой погоде и с небольшим ветром.

Беговой круг на данном водоеме был небольшим — примерно 1 км — поэтому с бегом справились все без исключения, даже дети и пенсионеры.

Вначале гонки рыба клевала достаточно неплохо, и рыбатлонисты вылавливали мелкую плотву, окушков, ротанов и уклейку. А вот через час клев ухудшился, но к этому времени уже финишировало много спортсменов. И чемпионом первого в летнем сезоне соревнования стал рязанец Михаил Рудзинский, много лет занимающийся рыбатлоном. Его результат — 18 минут 13 секунд. Чуть больше минуты на хватило молодому Матвею Грачеву, который еще ребенком участвовал в рыбатлоне, но на несколько лет сделал паузу, повзрослел и сразу занял 2 место (19 минут 23 секунды). Ну а бронзу также неожиданно и впервые в своей карьере взял житель города Рыбное Евгений Романов — 19 минут 42 секунды.

Среди девушек победу неожиданно одержала Анастасия Терехина из того же Рыбного. А среди детей до 12 лет вообще грянула сенсация! Лучшим стал 6-летний Арсений Мефодин, сам поймавший две рыбы. Призы по итогам всех награждений в этот день получили более 30 человек.

2-й этап рязанского рыбатлона пройдет 17 июня на новом месте. Это будет пруд на рыболовной базе Бояринцево в Михайловском районе в 80 км от Рязани. Регистрация участников уже началась на официальном сайте события.

Напомним, 7info.ru выступает генеральным информационным партнёром рыбатлона в Рязани вместе с АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканалом ТКР, интернет-порталом «РЫБКОМ», телеканалом «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканалом «ОХОТА И РЫБАЛКА», журналом «ТЕЛЕСЕМЬ», проектом «РЫБАLOVE».

Главные партнеры — стоматология «АТМОСФЕРА», турагентство «МК-ТРЕВЕЛ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований — «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка — Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн — типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры — пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», прикормки «УНИКОРМ ЕВГЕНИЯ СИРОТЫ», Беседки на карьерах «ДРУЗЬЯ», компания «OS FISHING 62», ГОЛЬФ-ЦЕНТР в НИТИ.

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».