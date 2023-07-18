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Более 63 тысяч молодых рязанцев оформили Пушкинскую карту

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В настоящее время в Рязанской области оформлено более 63 тысяч Пушкинских карт, к программе подключились 86 учреждений культуры.

Данная статистика была озвучена на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области, которое провела первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

На данный момент в области афиша по Пушкинской карте включает в себя концерты, спектакли, музейные программы, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия, сообщает сайт регионального правительства.

По словам министра культуры области Марины Кауркиной, Рязанская областная филармония и Театр драмы активно взаимодействуют с вузами, для студентов регулярно организовывают кинопоказы и экскурсии.

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