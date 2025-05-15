Более 61 тысячи рязанцев приняли участие в голосовании за благоустройство города

За первые три недели всероссийского голосования за объекты благоустройства приняли 9 миллионов россиян. В Рязанской области активнее всего голосовали жители Московского района, Касимова и Скопина. Свои предпочтения выразили свыше 61 тысячи человек.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому с 2019 года в России уже благоустроили более 72 000 общественных территорий и дворов. Присоединиться к голосованию можно до 12 июня на портале, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в своем городе.

«За первые три недели во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 9 миллионов россиян. Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или поселке они живут», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.