Более 61 тысячи рязанцев приняли участие в голосовании за благоустройство города

За первые три недели всероссийского голосования за объекты благоустройства приняли 9 миллионов россиян. В Рязанской области активнее всего голосовали жители Московского района, Касимова и Скопина. Свои предпочтения выразили свыше 61 тысячи человек.
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому с 2019 года в России уже благоустроили более 72 000 общественных территорий и дворов. Присоединиться к голосованию можно до 12 июня на портале, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в своем городе.
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