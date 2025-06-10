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Происшествия

Более 600 единиц поддельной одежды, обуви и аксессуаров изъяли в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани изъяли более 600 единиц контрафактной одежды, обуви и аксессуаров. Об этом сообщили в УМВД по области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Октябрьскому району Рязани обнаружили на улице Советской армии магазин, который продает копии вещей под маркой известного производителя по более низкой цене. Выяснилось, что выставленные на продажу одежда, обувь и аксессуары имеют явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. На товары отсутствовала товарно-сопроводительная документация. Работники не смогли предоставить сотрудникам правопорядка сертификаты качества и соглашение с правообладателем торговой марки.

Полицейские изъяли из продажи 604 единицы сомнительной продукции. Исследование показало, что изъятые вещи имеют признаки несоответствия оригинальным изделиям: произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателю бренда нанесен ущерб на сумму 3 миллиона 670 тысяч рублей. В отношении 60-летней индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Ей грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей и наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Более 600 единиц поддельной одежды, обуви и аксессуаров изъяли в Рязани Выяснилось, что выставленные на продажу одежда, обувь и аксессуары имеют явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. На товары отсутствовала товарно-сопроводительная документация.
Более 600 единиц поддельной одежды, обуви и аксессуаров изъяли в Рязани Выяснилось, что выставленные на продажу одежда, обувь и аксессуары имеют явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. На товары отсутствовала товарно-сопроводительная документация.

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