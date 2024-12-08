Воскресенье, 8 декабря, 2024
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Более 60 заявок подано на конкурс «Профессионал года»

Дата публикации

Валерия Мединская

В преддверии Дня университета РГУ имени С.А. Есенина совместно с Общественной палатой Рязанской области, Рязанским областным союзом организаций профсоюзов и ООО «Мастер Медиа Групп» впервые запустил масштабный конкурс «Профессионал года».

Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших в профессии. Участники поборются за звания лучших в сфере образования, журналистики, информационных, туризма.

Конкурс пройдет в несколько этапов, последним из которых станет онлайн-голосование. Оно начнется 9 декабря в 9:00 и завершится 15 декабря в 18:00.

Голосование откроется на информационном интернет-портале «Комсомольская правда».

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