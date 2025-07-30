Более 6 млн рублей не выплатили 43 работникам строительного предприятия в Рязанской области

Работники строительного предприятия Сасовского района не получили заработную плату в размере более 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В результате прокурорской проверки установлено, что руководитель строительного предприятия, имея возможность погасить долги перед работниками, не сделал этого. Таким образом, 43 сотрудникам с апреля по июнь 2025 года не выплатили более 6 миллионов рублей.

Ранее по факту невыплаты заработной платы по постановлениям прокуратуры руководитель организации дважды привлекался к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Никаких мер на исправление ситуации директор не принял, а период задолженности только увеличился, в связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Работники организации планируют направить исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплат, а также компенсации морального вреда. Восстановление прав граждан на оплату труда и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.