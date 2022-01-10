Более 5200 жителей Рязанской области заявили о желании участвовать в программе бесплатной догазификации

Региональное министерство строительного комплекса сообщило о том, что в рамках исполнения поручения Губернатора Николая Любимова в регионе организован прием заявок на заключение договоров по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках бесплатной догазификации.

По информации муниципалитетов, собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах Рязанской области, проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.

На 10 января 2022 года в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2638 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 1140 договоров с гражданами, из них исполнено 752 договоров.

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Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти Распоряжением Правительства РФ определено ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации ведется посредством личных кабинетов на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также при личном посещении в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул: «По решению Президента РФ В.В. Путина ведется очень важная для людей работа, которая способствует повышению качества жизни рязанцев. Бесплатная догазификация домовладений – серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной. В целом работа по этому направлению максимально активизирована и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют».

Срок исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина об обеспечении доведения газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан — 2023 год. В целом по стране бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 млн. домовладений.