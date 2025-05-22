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Медицина

Более 52 000 снимков рязанцев обработал искусственный интеллект с начала 2025 года

Анастасия Мериакри

В 2025 году искусственный интеллект обработал более 16 тысяч маммографических и более 36 тысяч флюорографических снимков рязанцев. Об этом сообщает группа «МИАЦ Рязанской области» ВКонтакте.

В Рязанской области искусственный интеллект помогает врачам анализировать снимки пациентов уже больше года. В 2025 году он проанализировал: 16 562 маммографических исследований; 36 363 исследований флюорографических исследований.

Искусственный интеллект анализирует снимки, выделяет зоны патологических изменений, создает разметку и формирует подсказки для врача. Окончательное заключение всегда принимает врач, а ИИ выступает в роли «второго мнения», сокращая время на диагностику и повышая её точность.

Отдельно стоит отметить сервис-помощник для работы с электронными медицинскими картами. С начала года он обработал 267 452 запросов, анализируя данные пациентов, выявляя риски и предоставляя врачам рекомендации для принятия решений.

В дальнейшем планируется расширение списка применяемых ИИ-сервисов, обучение врачей и интеграция технологий во все районы области. Это не только улучшит качество медпомощи, но и сделает её доступнее для жителей региона.

При этом ИИ не заменяет врача, а становится его надежным помощником, предоставляя дополнительные инструменты для работы с данными. Вместе они — команда, где технологии усиливают экспертизу, а человеческий опыт остается главным в постановке диагноза.

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