Более 5000 рязанских калинников продали на Национальном фестивале «Вкусы России»

Производители из Рязанской области приняли участие в четвертом Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошел в Москве.

В 2025 году фестиваль проходил с 14 по 24 августа на ВДНХ. В нем участвовали более 300 производителей из 77 субъектов страны, в том числе Рязанской области. В экспозиции региона были представлены местные гастрономические изделия, в том числе рязанский леденец, десерт калинник, фирменные чаи «Есенинские напевы», мясные деликатесы.

В дни работы фестиваля площадку Рязанской области посетили министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин. Организаторы фестиваля «Вкусы России» высоко оценили уровень оформления стенда региона и пригласили к участию в следующем году.

В целом за 11 дней работы фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ посетили свыше 1,5 миллионов человек. Гастрономические бренды Рязанской области вызвали большой интерес у покупателей: реализовано более пяти тысяч калинников и огромное количество леденцов.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» организован Минсельхозом России и Правительством Москвы с целью популяризации отечественных региональных брендов, увеличения объемов производства продукции, повышения их узнаваемости, уровня доверия и спроса потребителей.