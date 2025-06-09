Более 500 спортсменов из 30 регионов России приедут в Рязань на фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

14–15 июня Лесопарк города Рязани вновь станет центром притяжения для всех поклонников силы, мужества и духа соперничества. Здесь пройдёт ежегодный спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки (6+) — грандиозное событие, объединившее спорт, традиции и героическую историю Рязанской земли.

Фестиваль посвящён великим рязанским героям: Евпатию Коловрату, легендарному витязю, ставшему символом бесстрашия и преданности Родине, и Авдотье Рязаночке, женщине, прославившейся своей стойкостью, самоотверженностью и силой духа.

В их честь каждый год в Рязани проходит фестиваль, на котором оживают героические черты русской души — через силу тела, волю к победе и честную борьбу.

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В программе — самые зрелищные дисциплины:

Кроссфит

Армрестлинг

Смешанные единоборства (ММА)

Муайтай

Армейский рукопашный бой

Стритлифтинг

Армлифтинг

Тяжёлая атлетика

Более 500 спортсменов из 30 регионов России приедут побороться за победу и уникальные награды, созданные специально для этого события. Более 10 000 зрителей станут частью яркого спортивного шоу под открытым небом.

На фестивале ожидается участие титулованных чемпионов, звёзд спорта и популярных блогеров, которые вдохновят своим примером и поддержат дух настоящего соперничества.