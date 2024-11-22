Более 50% жителей Рязанской области решили найти подработку перед Новым годом

Рязанцы в большинстве своем планируют найти подработку перед Новым годом. Об этом заявили аналитики hh.ru.

51% рязанцев находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Всего 16% опрошенных в регионе скорее не рассматривает поиск дополнительного заработка, еще 6% не определились понадобится ли им «шабашка» перед праздниками. А вот не нужны деньги плюсом к зарплате 21% опрошенных жителей. При этом у 6% подработка уже есть.

В преддверии праздников и Нового года больше других доп. заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.

Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса.

Эксперты hh.ru собрали самые высокооплачиваемые предложения с вариантами подработки из сфер, где временные работники востребованы больше всего. Есть вакансии с традиционным графиком и вахтой.