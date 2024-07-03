Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ

Свыше 5,4 млрд рублей привлек малый и средний бизнес за первые шесть месяцев текущего года через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. В онлайн-режиме предпринимателям было выдано более 2,2 тыс. микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса.

«По итогам 6 месяцев этого года через онлайн-сервис микрокредитования наши предприниматели привлекли больше 5,4 млрд рублей. При этом размер микрозайма составил 2,4 млн рублей при средней ставке 7,4%. Это в 2-3 раза меньше размеров ставок при обычном банковском кредитовании, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Возможностями онлайн-сервиса уже воспользовались предприниматели 83 регионов, которые привлекали микрофинансирование на средний срок 2,6 года».

По объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область. В регионе было оформлено 135 выдач на общую сумму 412 млн рублей. На втором месте Чувашия — 89 выдач на 290,2 млн рублей. Удмуртия замыкает тройку лидеров, где осуществлено 120 выдач на 286 млн рублей. В топ-5 субъектов РФ по этому показателю также вошли Татарстан и Крым (121 выдача на 283,9 млн и 110 выдач на 245 млн рублей соответственно).

«Важно, что основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов и получателями финансирования через него стали микропредприятия. На них за первые полгода пришлось около 83% объема выданных средств. Почти две трети из них получено для пополнения оборотных средств. Более 30% объема микрозаймов предприниматели брали на инвестиционные цели. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство (30,8%, 28% и 15,2% общего объема микрозаймов)», — добавил Александр Исаевич.

В настоящее время государственные (муниципальные) микрофинансовые организации ряда регионов при получении заявок через онлайн-сервис на Цифровой платформе МСП.РФ снижают проценты по микрокредитам. Акция называется «Минус % через сервис», в ней участвуют государственные МФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской и Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртии и Чувашии.

Напомним, сервис «Подбор и получение микрофинансирования» заработал в октябре 2023 года. Он предусматривает единый сокращенный пакет документов, срок рассмотрения до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО, проверку заемщика на стоп-факторы по 1,2 тыс. параметрам бизнеса.Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.