Вторник, 26 ноября, 2024
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Более 400 филологов выбрали слово 2024 года

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Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Более 400 филологов из разных городов России выбирали слово-победитель. «Вайб» обошел 10 «соперников», в том числе «скуф» и «прилет». Сообщает портал «Грамота.ру». 

Тройка лидеров определилась в первые часы. «Прилет» набрал 124 голоса, «скуф» — 229, за «вайб» проголосовали 256 человек. Эксперты оценивали частотность  использования слов в СМИ,  как часто их ищут в интернете и значимость слов для общества. Лингвисты отметили, что «вайб» появился в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежных групп. 

«Вайб» — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации. Вайб может быть, например, хороший, мрачный, напряженный, заряженный, студенческий, южный, крутой.

Как и в прошлом году, «слово года» будет добавлено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости. 

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