Более 4 тысяч рязанских семей получили выплату при рождении ребенка

С 2023 года в Рязанской области доступна единовременная выплата при рождении ребенка на территории региона. Мерой поддержки уже воспользовались более 4 тысяч семей.

Сумма выплаты варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Максимальная выплата доступна при рождении первенца у женщин до 25 лет, информирует областное правительство.

Для получения средств нужно в течение шести месяцев после рождения ребенка предоставить реквизиты своего счета лично в отдел соцзащиты по месту жительства, почтовым отправлением или через МФЦ.