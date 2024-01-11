Четверг, 11 января, 2024
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Более 4 тысяч рязанских семей получили выплату при рождении ребенка

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
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С 2023 года в Рязанской области доступна единовременная выплата при рождении ребенка на территории региона. Мерой поддержки уже воспользовались более 4 тысяч семей.

Сумма выплаты варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Максимальная выплата доступна при рождении первенца у женщин до 25 лет, информирует областное правительство.

Для получения средств нужно в течение шести месяцев после рождения ребенка предоставить реквизиты своего счета лично в отдел соцзащиты по месту жительства, почтовым отправлением или через МФЦ.

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