Более 4 тысяч рязанок получили пособие по беременности и родам в 2023 году

В этом году Отделение СФР по Рязанской области одобрило пособие по беременности и родам 4030 работающим мамам. На обеспечение этих целей было направлено свыше 567 миллионов рублей.

Пособие назначается работающим женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам или работающим женщинам, которые усыновили детей до трех месяцев. В отличие от ряда других пособий, относящихся к категории выплат семьям в связи с материнством и детством, это пособие может получить только мама новорожденного малыша. Связано это с тем, что размер выплаты напрямую зависит от родов. Так, в случае осложненных родов или рождением двойни размер выплат увеличивается, а отпуск по беременности продлевается.

Определяющим при назначении пособия является размер среднего заработка женщины за два предшествующих рождению года. Оно выплачивается единовременно за весь декретный отпуск и равняется ста процентам среднего заработка.

Минимальный размер пособия в 2023 году составляет:

— 140 дней (70+70) —74 757 рублей;

— 156 дней (70+86) — 83 300 рублей;

— 194 дня (84+110) — 103 592 рубля.

Если же заработок женщины достигает максимальных значений, то устанавливается предельный размер пособия.

Максимальный размер пособия составляет:

— 140 дней (70+70) — 383 178 рублей;

— 156 дней (70+86) — 426 970 рублей;

— 194 дня (84+110) — 530 976 рублей.

Для оформления пособия женщине необходимо предоставить работодателю лист нетрудоспособности по беременности и родам (формирует в электронном виде медицинская организация, в которой женщина состоит на учете по беременности), а также заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам; решение или копию решения суда об усыновлении ребенка; свидетельство о рождении ребенка. Пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений от работодателя.