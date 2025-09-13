Более 350 рязанских пар выбрали партнерские роды с начала 2025 года

С начала 2025 года в Рязанском Перинатальном центре прошли более 350 партнерских родов. Об этом сообщили в медучреждении.

Для партнерских родов в центре специально оборудованы индивидуальные залы, позволяющие находится паре отдельно от других пациенток. Проводятся как самостоятельные роды с партнёром, так и партнёрское кесарево сечение.

В качестве партнёра на родах может выступать «отец ребёнка или иной член семьи». Отмечается, что его присутствие на родах в Перинатальном центре бесплатно. Также возможно присутствие в качестве партнёра профессионального сопровождающего — доулы.

При поступлении на партнёрские роды заполняется заявление, в котором прописывается, кто будет выступать в качестве помощника будущей мамы.

Для посещения родов партнеру необходимо пройти флюорографию органов грудной клетки или рентген или КТ давностью не более 6 месяцев. С собой нужно взять сменную чистую одежду, обувь, маску, халат и шапочку.

Ранее в медучреждении сообщили, что в августе 2025 года в МФЦ центра было зарегистрировано 112 малышей. Названы редкие имена, которые выбрали родители.

В августе в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное количество детей за всю историю учреждения. Показатели последнего летнего месяца стали максимальными с 2011 года.