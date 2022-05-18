Более 34 тысяч рязанцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Отделение ПФР по Рязанской области напоминает, что неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями здоровья, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты. В Рязанской области такие выплаты получают более 34 тысячи жителей региона.

Компенсационная выплата может быть установлена неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за людьми, относящимися к разным категориям нетрудоспособных. Это инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также престарелые, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет. Право на выплаты в таких случаях действует независимо от факта совместного или раздельного проживания или родственных связей. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В Рязанской областей более 30 тысяч граждан получают компенсационные выплаты.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер ежемесячной выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) -10 000 рублей. Такие выплаты получат почти 4 тысячи рязанцев.

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданин, который осуществляет уход, может подать электронное заявление на портале Госуслуг или обратиться с заявлением лично в территориальный орган ПФР, предварительно записавшись на прием.