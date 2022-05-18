13.7 C
Рязань
Среда, 18 мая, 2022

Более 34 тысяч рязанцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

spot_img
7info
7info

Более 34 тысяч рязанцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Отделение ПФР по Рязанской области напоминает, что неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями здоровья, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты. В Рязанской области такие выплаты получают более 34 тысячи жителей региона.

Компенсационная выплата может быть установлена неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за людьми, относящимися к разным категориям нетрудоспособных. Это инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также престарелые, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет. Право на выплаты в таких случаях действует независимо от факта совместного или раздельного проживания или родственных связей. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В Рязанской областей более 30 тысяч граждан получают компенсационные выплаты.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер ежемесячной выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) -10 000 рублей. Такие выплаты получат почти 4 тысячи рязанцев.

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданин, который осуществляет уход, может подать электронное заявление на портале Госуслуг или обратиться с заявлением лично в территориальный орган ПФР, предварительно записавшись на прием.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7