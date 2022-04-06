Более 32 тысяч человек в Рязанской области получат ежемесячную денежную выплату на детей от 8 до 17 лет

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в онлайн-совещании по ежемесячным выплатам на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплаты будут назначаться согласно указу президента РФ от 31 марта. Совещание провела зампред федерального правительства Татьяна Голикова.

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Мероприятие прошло в формате видеоконцеренцсвязи. В нём приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, руководитель регионального Минтруда Валерий Емец, первый зампред Рязанской областной Думы Александр Шевырёв, управляющий региональным отделением ПФР Валерий карпов, председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков, представители регионов РФ.

Право на выплаты имеют семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину регионального прожиточного минимума. Выплата установлена с 1 апреля, обращаться за ней семьи смогут с 1 мая. Принимать заявки будут МФЦ и портал Госуслуг. В дальнейшем в планируется передача полномочий субъекта РФ по осуществлению выплаты Пенсионному Фонду РФ.

Министерством труда и социальной защиты Рязанской области в рабочем порядке согласован расчет численности детей в возрасте от 8 до 17 лет, проживающих в регионе и которые будут охвачены новой выплатой – это более 32 тыс. человек.